前新竹市長林智堅論文被調查官余正煌提告抄襲案，由於余正煌向北院自訴違反《著作權法》屬於告訴乃論案件，承審法官不排除雙方有和解空間，已安排兩造在下月9日「試行調解」；林智堅透過委任律師表示，林智堅同意秉持誠意進行協調。

本案經承台北地院法官善意，詢問雙方是否有意願調解，因余正煌委任律師團先回覆法院表示有意願調解，所以林智堅亦願意秉持誠意進行調解。

林智堅透過委任律師表示，惟有鑑於本案是余正煌提告，最瞭解案件事實，應該是余正煌本人，而非余先生背後的律師團。如余未參與調解程序，雙方恐會耗費更多勞力、時間協商，徒耗司法資源，使本案更難以調解。

日前看到部分媒體報導：「余正煌律師吳俊達說調解時余是否現身，須視余當天有無勤務而定。」但距離6月9日調解時間，有20多天的時間，已足以讓余有充裕的時間請假或找職務代理人。

委任律師表示，林智堅當天一定會出席法院調解，也呼籲余正煌，親自出席調解程序，始能清楚瞭解兩造對於和解的條件為何，有效促進解決本件紛爭。