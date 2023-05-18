科博館今天正常開館，上午8點半至11點警方也加派員警到博物館加強巡察。（科博館提供／張亦惠台中傳真）

科博館今天正常開館，上午8點半至11點警方也加派員警到博物館加強巡察。（科博館提供／張亦惠台中傳真）

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，議員李中指出，近來炸彈恐嚇信頻傳，台中是否也有接到？警察局長李文章證實，確有此事。據悉，國立自然科學博物館昨天下午閉館後收到炸彈恐嚇email，揚言今天早上11點要引爆9顆炸彈，警方昨天下午前往確認無異，並掌握是境外人士，且疑似與其他案皆是同一人所為。

警方說，昨天傍晚接獲科博館報案，立即啟動sop，二分局到場後，刑大偵爆小組、警犬隊也到現場，出動10多人，在館內館外搜查2個多小時確認無異，並由科偵隊做後續追查，查出該email是以洋蔥路由發出，使用跳板ip。

警方透露，追查後發現寄出恐嚇email的疑似為陸籍人士，且研判與壽山動物園、龍虎塔等收到的恐嚇信是同一人所寄。

科博館指出，國立自然科學博物館每日下午5點閉館，17日收到恐嚇信時觀眾均已離場，工作人員也完成清場。警方抵達後與工作人員清查館內館外各角落，確認沒有任何可疑物品。今天518博物館日正常開館，上午8點半至11點警方也加派員警到博物館加強巡察。