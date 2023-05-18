新冠肺炎疫情近日有增溫的趨勢，疾病管制署統計近7日每日平均新增確診病例超過150例，國內已進入Omicron第四波疫情。在疫情又來勢洶洶下，彰化縣醫療院所預約系統今天開放線上預約疫苗接種，彰縣衛生局呼籲符合資格民眾踴躍施打疫苗，以提高自身保護力。

衛生局指出，本周各項指標都顯示疫情有明顯升溫的狀況，第32期彰化縣醫療院所預約系統開放線上預約，本期開放1周預約接種，預約時間為5／18至5／25（四）中午12時，接種日期為5／20（六）至5／26（五），預網址https://gov.tw／omc。

衛生局表示，全國COVID-19疫情近期呈上升趨勢，併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，提醒長者等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥；此外，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異病毒株仍具有效力，請符合資格且尚未接種的民眾盡早接種。

林姓民眾說，他很明顯感受到最近確診的人有增多的趨勢，他工作的部門有10幾名同事，竟就有過半人確診，其中有人為重覆確診，感覺疫情非但沒有遠離，反而是又來勢洶洶。

疫管署指出，在相關防疫鬆綁下，民眾乃應落實手部衛生及咳嗽禮節等良好衛生習慣，若有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、與年長者或免疫低下者密切接觸等情況時，建議應載口罩維護自身及他們健康。