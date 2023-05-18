麥當勞推出的優惠券常讓許多人趨之若鶩，沒想到竟也成為詐騙的最新手法！一名網友近日發現，臉書推出麥當勞的優惠廣告，只要35元就可以買到「麥香雞3件套餐」，不過仔細一看就會發現該廣告漏洞百出，還誤植了肯德基的咔啦雞腿堡照片，也讓該名網友直呼：「這是假的喔！大家千萬不要買」。

原PO在臉書社團《爆料公社》上傳一張臉書廣告的截圖，上面寫著「麥當勞麥香雞套餐即享券」，35元的套餐內容有：麥香雞、中薯、可樂，底下的促購文案還強調「全台通用、即買即用；限時搶購、要買要快」，不過原PO卻呼籲眾網友，看到類似廣告千萬不要隨意下訂，「這是假的！」

眼尖網友發現，該廣告有許多疑點，圖中的漢堡根本不是麥香雞，而是肯德基的咔啦雞腿堡，且文案寫的套餐是包含「中薯」，照片中則是「小薯」，還有簡體字寫著「金黃香脆不停口」，更誇張的是，下廣告的粉專並非麥當勞官方，實際查詢後，發現其頁面皆在販售電腦相關用品。

原PO表示，自己差一點就要下訂單，發現不是麥當勞網站後，還在該則廣告底下留言，結果下一秒就慘遭封鎖。其他網友看到原PO的經歷後，也紛紛留言回應，「會買的真的是頭殼撞到」、「買的人是太天真，還是太蕭貪」、「有的老人家不懂真的會不小心掉入陷阱」、「這套餐如果只有35元，麥當勞不虧死了」、「X！廣告留言一堆假帳號來騙人」。