實境節目《乘風2023》（又稱《浪姐4》）日前開播，第一次公演完成便引發不少話題，其中被譽為天后的徐懷鈺疑似因表演時不認真「划水」偷看掀起兩極討論，而《浪姐4》其實從第一季起內定的傳聞便不少，這次網上又傳出《浪姐4》的最終成團名單，共有11人，其中台灣女星有Ella、A-lin，但傳言真偽還是得等節目錄製時才能確定。

台灣原住民歌手紀曉君擁有天籟般的好歌喉，2015年一度傳出要上《我是歌手4》，對此她當時尷尬回應說：「又是一個誤會的節奏⋯⋯⋯⋯我整個很多線條現在」，看到許多網友推薦她去上節目，紀曉君秒推說：「去了名次也不可能是我的，他們都內定，我比較不能接受這種不公平的事情」，也說出了許多觀眾對這類實境秀的質疑。

而《浪姐》從第一季起內定的傳聞便不斷，2020年寧靜、鍾麗緹、伊能靜、阿朵等人參加該節目時，資深媒體人的馬睿曾拍影片分享「潛規則」，他爆料有些「姐姐」在節目開始前就拿到全額酬勞，否則不上工，也有人早知道自己會出現幾期，有網友說這節目有「皇族選手」，馬睿也證實一定有，他透露這類實境秀在開跑之前都會訂下核心目標，符合這精神的選手便有可能撐到最後，被列入成團名單。

近期，網上流傳《浪姐4》的最終成團名單，有謝娜、Ella（陳嘉樺）、美依禮芽、孫悅、劉惜君、Amber（劉逸雲）、秋瓷炫、A-lin（黃麗玲）、曾可妮、瞿穎、吉娜，引來熱議，網友回應說：「能把謝娜換成朱珠嗎」、「我的成團名單：謝娜/陳嘉樺/美依禮芽/朱珠/劉惜君/劉逸雲/秋瓷炫/黃麗玲/賈靜雯/瞿穎/蔡少芬」、「一點都不意外了呀」、「假的，三公都還沒拍」。