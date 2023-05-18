舞蹈空間舞團新作《206 LAB》，舞者模擬脊椎的樣態。（李欣恬攝）

《206 LAB》的舞台像是實驗室，也像是展場，或是閱讀空間。（李欣恬攝）

編舞家鄭伊雯發揮想像力，為舞蹈空間舞團編創新作《206 LAB》，以人體206塊骨頭為主題，運用視覺效果和肢體語言，表達人體不同部位骨骼的運作模式，本周末將登場。

鄭伊雯表示，這部舞作是探討身體和靈魂的關係，「舞者也帶給我啟發，每個人都有自己對身體的看法，在這麼多不同的想法中，我們如何統合出一個共同看法。」

舞蹈空間舞團新作《206 LAB》的音樂設計劉子齊，身穿隔離衣，坐在舞台的角落演奏，為舞者的演出注入不一樣的活力。（李欣恬攝）

編舞家鄭伊雯發揮想像力，為舞蹈空間舞團編創新作《206 LAB》，以人體206塊骨頭為主題，運用視覺效果和肢體語言，表達人體不同部位骨骼的運作模式。（李欣恬攝）

《206 LAB》的舞台像是實驗室，也像是展場，或是閱讀空間。舞作從大家都很熟悉的遊戲「木頭人」開始，開始運用不同的部位舞動，不只是外在的身體，同時還有象徵脊椎的小杯子、代表體液的物件，觀眾可看見紅色、藍色的液體流動。

鄭伊雯表示，現代人整復身體，也不再只是去診所，而是去「身體工廠」修復身體的模樣，反映了現代人看待身體的方式，也有不一樣的思考。

值得一提的是，舞台上的舞者的舞衣是實驗衣，而音樂設計劉子齊則是身穿隔離衣，坐在舞台的角落演奏，為舞者的演出注入不一樣的活力。演出將於5月18至21日在舞蹈空間舞團登場。