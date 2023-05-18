民眾黨主席柯文哲角逐2024總統大位，台北市前副市長黃珊珊今天在臉書證實，自己接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事，並邀請支持者在5月20日支持柯文哲。

黃珊珊在臉書PO出柯文哲總統大選宣誓記者會資訊。他指出，去年11月26日，我們一起走出了自己的路，我們都生出了一雙自由的翅膀，飛往未來，34萬台北市民選票的支持，不是基於藍綠，而是基於對未來政治環境的想望，這場「自由選民」覺醒的戰役，自由選民在各種壓力、恐懼與仇恨情緒操弄下，擺脫政黨的綑綁。

黃珊珊說，「我要謝謝你，謝謝你願意堅持自己的信念，謝謝你們相信我，我絕對會繼續堅持我相信的價值，對我說過的每一句話負責。「Taiwan K33P Going」是珊珊相信的信念，這個信念不只是口號，而是永遠的現在進行式，還有未來進行式，她不會放棄改變世界。

她表示，「現在，我正式接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事」，因為她相信柯文哲，台灣需要政黨和解、社會和諧、兩岸和平，從柯文哲從政8年的歷程，已經證明清廉勤政不是口號，公開透明確實杜絕貪汙腐化，理性務實才能擺脫意識形態，最重要的是，國家領導人要正直誠信、說到做到！

黃珊珊呼籲，「如果你相信我，你也可以相信柯文哲，我們，會一起聯手打造清廉勤政的政府、健康美好的國家，2024年，為台灣、為自己找一個好總統。5月20日，請你跟我一起，支持柯文哲，謝謝你，我的朋友！」