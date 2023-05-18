台中市霧峰區萬豐里象鼻路居民長期受附近砂石廠噪音所苦，今年初群起抗議，業者於民眾住家前30公尺處，疊起4個40尺貨櫃作為隔音牆以改善噪音，遭民眾怒批「沒用」；台中市議員張芬郁18日要求環保局強力取締噪音，也協助民眾與業者居中協調。

台中市霧峰區萬豐里象鼻路砂石場業者疊起「貨櫃隔音牆」，令李姓居民（左）心驚膽顫，擔心地震或工安垮下來。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

李姓居民指出，象鼻路砂石廠停工多年，去年8、9月開始進行砂石碎解作業，聲音轟炸到大家受不了連窗戶都會振動，還有傾倒汙水、砂石車頻繁進出的情形，「好山好水一夕變天」；業者建起隔音牆讓他心驚膽顫，擔心地震或工安垮下來，施工完成後，噪音依舊，反而徒增一座「樂高隔音牆」讓路人詑異。

李姓居民表示，居民於今年1月群起抗議仍無法解決，即便打電話向環保局陳情，往往稽查員到場後聲音就沒了，15日上午又傳出噪音讓人受不了，電話檢舉後稽查員快2個小時後才到現場，早已沒有聲響。

張芬郁指出，去年10月至今居民陳情超過35次，環保局共裁罰3次，罰鍰5萬4千元，對業者根本起不了作用；她表示，該處本來是漂亮的山谷，世代安居樂業，但砂石廠來了之後全都變了樣，要求環保局強力取締噪音和水汙染。