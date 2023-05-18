印度是亞洲成長最快速的經濟體之一。此前亞馬遜已經承諾將砸下65億美元在印度投資電商事業，現在更宣布砸下2倍的投資額在當地發展雲端事業。

Amazon Web Services（AWS）周四發布聲明表示，這項最新的投資計畫旨在印度建造雲端基礎設施，且每年將提供超過10萬個全職工作。

該公司在印度次大陸（Indian subcontinent）已經有兩座數據中心，在孟買和海得拉巴（Hyderabad）的數據中心分別已在2016年和2022年啟用。

為了滿足印度企業和政府機關對數據儲存和服務快速成長的需求，印度政府正卯足全力招攬更多大型的投資案。根據市場研調公司 IDC，到2026年，印度的公共雲服務市場估將達到130億美元，2021到2026年的複合年成長率將達到23.1%。

在印度政府力推數據存當地，並藉此收緊對大型科技公司的監管之際，近年來包括微軟、Alphabet旗下谷歌等許多大型企業都擴大了在印度的雲端投資。目前印度正在起草一項有關於如何管理雲端和數據中心產業的政策。

近幾個月來，印度整個科技產業接連傳出備受關注的重大投資案。美國網路設備大廠思科本月早些時候宣布將開始在印度製造，以分散其全球供應鏈。蘋果供應商鴻海則宣布將投資5億美元在印度南部的泰倫迦納邦（Telangana）設廠。