韓蔚廷出，富邦金和富邦人壽都沒有流動性的問題，金控發債是希望債務比高一些，維持穩定經營；而人壽考量則是充實資本，可以記入T2，也就是強化資本結構。

此外，富邦人壽今年將增加初年度保單中分紅保單的占比，由於目前分紅保單業務才開始，希望到年底時，分紅保單占初年度保單的一成左右。