韓蔚廷出，富邦金和富邦人壽都沒有流動性的問題，金控發債是希望債務比高一些，維持穩定經營；而人壽考量則是充實資本，可以記入T2，也就是強化資本結構。
此外，富邦人壽今年將增加初年度保單中分紅保單的占比，由於目前分紅保單業務才開始，希望到年底時，分紅保單占初年度保單的一成左右。
富邦金(2881)今舉行法說會，總經理韓蔚廷今表示，今年富邦金和富邦人壽有有規畫發行公司債，只要主管機構核准，第二季就可以發行，希望至少富邦金和富邦人壽至少各100億元新台幣的公司債發行。
韓蔚廷出，富邦金和富邦人壽都沒有流動性的問題，金控發債是希望債務比高一些，維持穩定經營；而人壽考量則是充實資本，可以記入T2，也就是強化資本結構。
此外，富邦人壽今年將增加初年度保單中分紅保單的占比，由於目前分紅保單業務才開始，希望到年底時，分紅保單占初年度保單的一成左右。
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