復興商工連續14年勇奪全國高職專題製作金牌，5月即將展開為期半個月的畢業展系列活動，向國人展現年輕學子的無限創意，今年以「新視力」為主題，後疫情時代一起感受年輕人世界觀，歡迎產學各界人士蒞臨參觀。

復興商工表示，揮別疫情，今年以「新視力」為主題，不只是在後疫情時代世界上事物須以全新角度看待，新時代裡的年輕人世界觀，也充滿著肆意的想像力與豐富的聯想力，企圖以全新的設計力翻轉及詮釋後疫情時代。

復興商工校長陳效宗表示，復興商工創校超過一甲子的時間，一直是國內藝術設計教育執牛耳者，例如教育部辦理全國性專題實作競賽14年來，己成為全國技術型高中課程的重大特色，也是評比各校教學成果重大參考指標。復興商工連續指導學生參加此項競賽連續14年囊括藝術與設計職群雙料金牌，證明創新思考及務實致用的教學，提升學生實作能力、科技知識整合與人際溝通合作能力，是復興商工長期以來的教學目標。

同學透過所學的專業與智慧創新融合，碰撞出創意的火花，跳脫原有教學場域的思考模式，將教育帶向數位化、創新化、國際化，為後疫情時代的智慧生活，開啟無限機會及創意。同學在復興三年所學，足以在未來大學學習中具有紮實的基礎，以及適應更高、更深、更世界化的學習階段。

復興商工每年的畢業展系列活動，均提供上萬件學生創作，各類型主題充滿其中，學生將天馬行空的創意落實在設計上，產生極有價值的產品。例如今年度榮獲全國專題製作競賽設計群專題組第一名的胡文鋒同學表示，同組同學在設定太空旅行的主題時，對學生的挑戰相當巨大，他們必須實地做好調查，了解天文與太空產業的知識，才能做好這個主題。

胡文鋒說，創作的過程中，又必須不斷突破各式材質，以期能表達未來與科技，超出一般人的想像的框架等等，不只提高製作水準，更須學習更多更深的知識，才能在產品設計上注入更多的令人無法想像的創意，呈現更好的效果。

復興商工表示，這次胡同學整組作品能獲得評審的好評，除了老師許得輝的指導外，整組同學創作期間夜以繼日的不斷求知、不斷發想、不斷溝通與實作，付出了無數的心血，使得獲獎實至名歸。

創意組第一名的美三仁班產品設計組同學，以「孩子，翻轉吧」為主題，考量使用者族群的需求，透過產品結構的變化，使產品能讓使用者由小孩使用到老年，維持產品的使用性與延續性，為地球環保盡到一份心力。

該組指導老師張欣雯老師表示，製作過程中需要非常注意細節的處理，才是一件合格完成的產品。同學在練習產品報告時，要最要注意的是要讓聽者，不管是教授還是路人甲，都要讓他們知道你在做什麼、想要解決什麼，必須言之有物。同學在不斷的修正、練習下，使作品可用性提升，達到符合產業界的生產產品標準。

除了這些得獎作品外，還有許多優秀、精采的作品，皆是復興學子精心設計、認真創作，發揮校訓「真善美新」，放肆他們無窮的活力、無盡的想像力，展現各種巧思技藝，凝聚未來爆發的創造力。歡迎各界人士撥冗前來參觀，為新一代的年輕人的努力，給予最大的鼓勵與支持。

復興商工畢業展

地點：復興商工校內 時間：112年年5月26日至5月28日（2天半）

展出地址：新北市永和區秀朗路1段201號

美麗永安精品展

地點：永安捷運站 時間：112年5月28日至6月13日

展出地址：新北市中和區中和路390號2樓

台南新銳藝術設計展

地點：台南市政府永華市政大樓二樓中庭 時間：112年5月29日至6月2日

展出地址：台南市安平區永華路2段6號

國立藝教館精品展

地點：國立藝術教育館 時間：112年6月7日至6月11日

展出地址：台北市中正區南海路47號