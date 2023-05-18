台灣時尚網紅莫莉（Molly）時常出席各大精品活動，然而有眼尖的網友發現她16日出席在南韓舉辦的時尚秀時，竟伸手緊抓南韓女星IU的手臂，在社群上引發抨擊聲浪，近日更流傳出她表示「不喜歡IU」的聊天截圖。對此，莫莉沉默兩天後首發聲回應了。

近日有網友在社群論壇上以「詢問 Molly在GucciCruise24抓IU手的行為合適嗎」為題發文，並曬出多則短片，畫面中可見到莫莉緊抓IU手臂，而IU明顯表情尷尬，但她卻未放開，而相關話題也在社群上引發討論。此外，還有一張莫莉與他人的對話截圖在網路上瘋傳，其中可見到莫莉寫下：「酸葡萄心態」、「我又沒喜歡她要追什麼」等字句，引發網友抨擊。

對此，莫莉於沉默兩天後首度發聲，在IG上更新一則長文，表示：「我在此慎重道歉，真的對不起造成大家在觀看後的情緒激昂、不舒服、以及對自己偶像的心疼，對不起，這個部分我真的做錯了。」透露自己深刻認知到對於藝人有「伸手」、「肢體接觸」是不恰當的舉動，並為這個行為舉動向關注此事的大眾致上最深的歉意。

另外，莫莉也以限時動態的方式，澄清此前在社群上流傳的對話截圖是「遭人惡意P圖」，寫下：「經歷了全部的謾罵，我都願意承受，但有人竟然為了拉垮我，惡意P圖做出這張假對話截圖。」而此前公布相關截圖畫面的陳沂，也在臉書上發文道歉：「關於網紅莫莉被偽造跟美甲師對話的內容，我鄭重道歉，身為公眾人傳遞錯誤資訊就是我的錯，以後如果犯錯也請大家好好糾正我。」