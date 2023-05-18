台中一名在八大行業工作的孫姓女子上月21日深夜疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至遭滾燙熱湯澆臉，事後臉部有多處燒燙傷與水泡；事隔一個月孫女在IG上更新與友人的自拍影片，臉上未有明顯傷勢，但仍可見嘴唇周圍有疤痕，引起網友討論。

事件發生在上月21日凌晨4點多，29歲孫女、26歲陳女及26歲趙男、40歲林男在台中西屯的KTV唱歌，因孫女欠陳女2萬元，兩人酒後起口角，陳女先是拉扯頭髮，後來還憤而拿熱湯潑灑孫女，兩名男子也加入毆打孫女，警方獲報到場後協助將孫女送醫，並將3人逮捕到案。

事隔一個月孫女在IG上更新與友人的自拍影片，臉上雖未有明顯傷勢，但仍可見嘴唇周圍有疤痕，引起網友討論。（翻攝自IG）

台中一名在八大行業工作的孫姓女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至被滾燙熱湯澆臉，影片相當駭人。（翻攝畫面）

醫院表示，孫女臉部雖紅腫但僅有幾處水泡，頸部、四肢有1至2％二度燒湯傷，在加護病房救治一夜後隔天就轉出，醫院先處理熱湯潑灑引起的水泡部分，待傷勢較復原後再由整形外科評估是否有需整形需要，孫女情緒穩定，也能正常進食。

是隔近一個月，孫女的Instagram更新貼文，只見她與友人在日本料理餐廳開心自拍，畫面中孫女臉上沒有明顯傷勢，友人也留言稱「恭喜康復」、「妳臉感覺好很多了」，孫女昨天還另外新增一篇凍膜商品的廣告貼文，Dcard上有網友發文討論「被潑湯的那位居然更新了，看起來防禦值真的有點滿，居然這麼快就可以化妝拍照，看來是要趁機賣產品嗎？」