高雄中油林園廠新三輕工場傳出丙烯外洩，且是從2月底就開始洩漏入冷卻水系統，高市府環保局17日獲報後，立即派員入廠稽查，發現廠內丙烯接頭確實有破損狀況，環保局指出，他們將依空氣汙染防制法處以中油公司10萬元至2000萬元罰鍰。中油也預計在5月22日停爐檢修因應。

據了解，中油林園廠丙烯自2月底洩漏至今，高市環保局獲報後，派員到中油林園廠稽查，發現新三輕輕油裂解製程中的丙烯精餾塔換熱器破損，導致丙烯進入冷卻水，將依違反空氣汙染防制法對中油林園廠開罰，並限期改善，若未改善，可勒令歇業。

對此，中油石化事業部坦言，2月底時發現換熱器內漏，造成丙烯洩漏入冷卻水系統一事，即刻啟動應變措施，處理丙烯回收事宜並監測周邊濃度，環境測值均符合法規規範，無工安、環保的疑慮。

中油說明，已做好丙烯回收且環境測值符合規範，但以最高環保標準考量，同時因事涉石化產業下游供應鏈生產營運規畫，4月底與下游廠商完成協議，洽請客戶調整產線及產能預做準備因應，5月9日行文環保局報備，5月22日停爐檢修，已獲環保局同意。

中油強調，停爐後將進行全面性的設備檢修，提升設備可靠度，確保安全、環保與正常營運。