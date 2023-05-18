桃園市50歲陳姓男子積欠交通罰鍰156筆9萬3651元、國道通行費153筆2萬1587元、牌照稅及罰鍰4筆1萬7556元，還欠繳汽燃費、強制險等5筆2萬2980元，共15萬元5774元。法務部行政執行署桃園分署扣押其經營的商號貨款，陳男趕緊聯繫桃園分署，一次繳清。

桃園分署表示，案件2021年9月起陸續移送桃園分署，日前扣押其經營獨資商號貨款，陳男擔心將影響商號的日後生意，始驚覺事態嚴重，主動連繫桃園分署，將所有欠款一次繳清。

桃園分署說，去年2月扣押陳男銀行存款，雖不足清償，陳男也向桃園分署申請每月分期繳納5000元，但第3個月即中斷繳納，經執行人員致電催繳，陳男復於去年7月恢復分期繳納，6個月後又無故中斷。嗣經桃園分署查獲，陳男於中壢區設有企業社，經營室內裝潢、五金建材批發，再核發執行命令扣押商號與往來廠商之貨款及陳男的銀行存款，陳男擔心會影響商號日後的生意與信用，商請太太主動聯繫桃園分署表達繳納之意願，並於日前親自到場將剩餘欠款9萬餘元一次清償，桃園分署確認無誤後亦即刻解除陳男存款及商號貨款之扣押。