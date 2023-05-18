上櫃公司福裕事業(4513)為國內最大磨床的工具機廠商，首度跨界當建商。18日在台南市高鐵特定區武東段基地舉行動土典禮，福裕事業(股)公司副董事長董上裕表示，看準區域發展潛力，推出跨界首案，「武東案」(案名未定)預計規劃地上14樓、地下3樓，總戶數326戶，坪數19~31坪。

董上裕分析，台南高鐵特定區位於台南歸仁區，是近期台南市發展快速的重劃區，區內規劃沙崙智慧綠能科學城，以及成大醫學院沙崙分院、三井OUTLET二期商場、全台首座台南沙崙K-12全雙語學校等，引進大量居住人口。交通方面，除了高鐵與台鐵雙軌共構，尚有台南捷運藍線延伸段正待中央審議中，區段相當具發展潛力。

福裕事業(4513)18日在台南市高鐵特定區武東段基地舉行動土典禮。(記者張雅雲翻攝)

「武東案」為台南高鐵特定區西側首個大型高樓案，基地面積達1942坪，去年福裕以單坪53.47萬元、總價10億3890萬元購入，一舉刷新當地最高土地單價記錄。董上裕說，跨界首案建築設計由大磊聯合建築師事務所謝志雄總監操刀，並特別邀請台灣清水模大師毛森江與地景美學景觀建築師吳書原聯手，分別設計公設與中庭綠意空間，主打高質感精品宅與低碳綠建築，全案預計2026年完工。

目前台南高鐵特定區銷售中的新案還有「春福天駅」、「晶悅首發」、「佳順大順」等，根據實價登錄顯示，「春福天駅」今年3月出現住宅成交價37.9萬元，創區域新高價，近1年平均成交單價為28萬元，受建設利多激勵，短短1年已出現明顯漲幅。