台中市警察局今年3月13日起執行「行人正義大執法」專案勤務，至今總計告發1萬930多件。台中市議員陳淑華表示，要徹底檢討道路硬體設施，並編夠預算，一次性改善。副市長王育敏表示，會編列相關預算。

陳淑華18日警消環衛業務質詢時指出，台中10大易肇事路口西屯區就佔了7個，顯見車流量大的路口交通，有需要特別進行路口優化工程，且台中市A1死亡人數今年1到4月就有66人，希望市府提出有效改善作為，降低減少傷亡事故發生。

陳淑華提到，警方作為第一線執法能更清楚知道行人安全空間改善的需求，要拿掉冠在台灣的「行人地獄」之名，還有很長的路要走，除了從教育面著手，從根本面改造交通觀念；道路設計、交通硬體需要從根本檢討，然後落實到各項基礎道路。

陳淑華質詢，這2個月以來，台灣受到「行人地獄」之名，社會壓力很大。從中央到地方，修法、加強宣導、取締，媒體、網路，檢討聲浪越來越大。但台中市的行人相關預算「行人安全改善計畫」案卻只有600萬元。要求市府成立跨局處專案推動辦公室檢討全市行人空間，並要求編列專案預算或特別預算，一次性、徹底解決行人空間所需的道路硬體設施。

副市長王育敏表示，市府有道安委員會、跨局處專案小組，都會通盤檢討台中市交通安全如何改善；如涉及硬體部分需要施工，相關局處會編列相關預算，將來編列預算也拜託議會支持。

交通局說明，為改善行人通行安全，交通局積極編列預算，持續檢討改善道路標誌、標線、號誌等交通工程，除原本今年已編列的交通工程相關預算外，再追加600萬元經費，加強增設創新交通工程設施放大型行人燈及行穿線照明，提升路口行人安全。