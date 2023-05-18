桃園市立圖書館新總館有著全台最美圖書館稱號，由於進行缺失改善工程，除了周一固定休館日以外，增加8天額外休館日。（陳夢茹攝）

有著全台最美圖書館稱號的桃園市立圖書館新總館，因空間設計明亮新穎、內部藏書豐富，自試營運起平均每天有1萬人次造訪，不過近期卻公告因內部將進行缺失改善工程，5、6月的休館日會再增加，提醒民眾不要撲空。

桃園市立圖書館新總館外觀新穎，建築內部以白色金屬骨架及全透玻璃窗組合成圓錐狀環保節能型通風採光井，能有效收集光線及達到通風效果，先前圖書館曾統計，新總館每天的平均造訪人次高達1萬人，許多民眾會帶著孩子來看故事書、租借玩具，也有不少學生會使用自習室，人氣相當夯，儼然成為桃園市新的熱門景點與打卡地標。

桃園市立圖書館新總館在管網貼出公告表示，除了每周一維持固定休館外，自5月8日起將進行工程缺失改正，因此會視工程性質休館，其餘開館時間會產生部分噪音，請民眾多體諒，工程預計於7月初結束，受工程影響將閉館的時間包括5月9日、10日、23日、24日及6月6日、7日、20日、21日共8天，其餘開館時間因工程原因可能會有噪音。

新工處表示，新總館目前正處於驗收階段，陸續有些天花版、牆壁、地板出現缺失，另還有地坪不平整、部分區域夜間照明度不足、設備配線整收等項目，擔心施工發生的噪音及粉塵會影響來館閱讀的民眾，因此在和圖書館討論過後，決議自5月8日起，周間的星期二、三閉館，分層進行施工改善，每周一仍維持固定休館，請民眾多體諒並提醒別撲空。