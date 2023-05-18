勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師陳建宏提醒，因預售屋交屋期長，在購買預售屋簽約購屋前，需要理性審慎評估付款能力與風險，以避免因新制施行而受到影響。

另外，本次草案亦考量私法人執行業務需要以及實際上私法人買受住宅的用途進行規範。陳建宏表示，未來私法人若有購買住宅需求，應檢視其是否符合規範，並建議諮詢專家以通盤考慮自身的實際需求、資金運用情形、投資策略、稅務影響等，以全面綜合評估。