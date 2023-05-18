【全程字幕】跟侯友宜搭檔2度參選副總統？ 張善政簽承諾書加「這話」回應 @ChinaTimes ​

國民黨17日宣布徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人，綠營議員指學經歷俱佳的桃園市長張善政4年前曾任國民黨副總統候選人，擔憂再度被徵召和侯搭檔參選成「落跑市長」，要求簽署承諾書，張善政大方簽名，更自己補上一句「全力落實對市民的承諾」，允諾會做好做滿。

議員魏筠率先發難說，侯友宜要選總統，不管是請假或辭職，對市民都是「落跑市長」，指張善政過去也曾和韓國瑜搭檔參選，擔心會2度出馬，被徵召擔任侯友宜的副手，她準備大型「承諾書」寫上「我是桃園市長張善政，我承諾！不爭取副總統候選人提名，我向桃園市民承諾：我不當落跑市長，我會把任期做完，不提前落跑去選舉」，請張善政簽署，要求張善政做好做滿、不要爭取副總統參選人提名，讓桃園市民失望。

議員王珮毓接力指出，不應為黨政而缺席市政工作，呼籲不要讓市政空轉，桃園發展為優先。議員黃瓊慧也要求張善政承諾不會去當副手或行政院長，要持續帶領局處首長為桃園市政努力，她也強調，「基北北桃合作交流平台」是共同治理的溝通管道，不應成為特定人士助選舞台。

議員李宗豪則說，張善政要有誠信原則，承諾不會去當副手，但上班時間也不要去輔選，市政活動應以桃園為主。議員黃崇真則加碼要曾任閣揆的張善政，允諾不會二度回鍋當行政院長，導致桃園市長不見，一定要在桃園做好做滿。

議員許家睿則麻煩張善政提醒侯友宜，侯友宜要去選總統，但基北北桃合作交流平台仍是需要一起好好努力，尤其桃園和新北市交界處的交通建設等。

「議員們多慮了！」張善政說，做好做滿是對桃園市民的承諾，請議員跟市民放心，他不但大方簽署承諾書，更自己加碼補上一句「全力落實對市民的承諾」，強調絕不會當「落跑市長」。