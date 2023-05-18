為結合書院教育，佛光大學自104年起肩負圍棋推廣之任務，在北台灣辦理圍棋人口紮根計畫，並辦理及參與多項全國、亞洲及世界圍棋賽事，績效受各方肯定，今年承接大專體總圍棋委員會的任務，未來將會結合圍棋界各方力量，在大學圍棋推廣上扮演推動的角色。

揭牌由何卓飛校長、委員許鶴齡學務長、體育中心周俊三主任、執行秘書圍棋隊教練林安廸老師、圍棋隊吳念恆隊長共同揭牌，象徵大專圍棋薪火相傳，佛光大學為圍棋更盡一份心力。

大專體總第10屆第一任圍棋委員會成員

主任委員：何卓飛(佛光大學校長)

副主任委員：劉儷琳(中華棋協副理事長)

委員(按姓氏筆畫順序)：

周俊三(佛光大學體育中心主任)

周俊勳(海峰棋院總教練)

林敏浩(海峰棋院院長)

張昭焚(大森圍棋文化藝術基金會董事長)

許鶴齡(佛光大學學務長)

陸士龍(中華棋協顧問、中華全民健康運動協會理事長)

楊泰雄(中華棋協副理事長)

楊寶甘(海峰棋院祕書長)

盧怡靜(臺灣棋院顧問、建國中學教師)

幹事部

執行秘書：林安廸

訓練組組長：秦世敏(中華棋協秘書長)

競賽組組長：鄭建華(中華棋協副秘書長、大安國中主任)

裁判組組長：陳昌言(中華棋協常務監事)

資訊組組長：藍永傑(凌網科技工程師)

行政組組長：周玉梅

會計組組長：羅羽筑