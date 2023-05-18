位於大漢溪與鶯歌溪匯流處的新北市美術館悄悄誕生了！新北市美術館以建築大師姚仁喜的「蘆葦叢中的現代美術館」為設計理念，結合當地蘆葦特色，外牆以長短不同的圓柱及深淺不同的灰色鋁板打造出超仙蘆葦打卡牆，新北市美術館也特別在15日開放民眾搶先入園，首週「KICK OFF！新北市美術館園區開放」更是吸引逾12萬人參與。想知道新北市美術館有哪些精彩的活動嗎？現在就跟著《原子少年》出道男團VERA成員蔡朕一探究竟吧！

新美館第一期搶先開放！「遇見新美」邀你享受草地音樂盛宴

4月15日新北市美術館搶先開放第一期戶外園區、圓頂藝術空間等區域，民眾可以先搭乘台鐵到鶯歌火車站，從文化路出口經農會捷運站通廊，約步行6分鐘即可抵達。

新美館舉辦「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，第一週以「遇見新美」為主題，特別邀請彭佳慧、家家、白安、關詩敏、旺福等多組實力派唱將在新美館旁的草地舞台接力演出，邀請民眾共襄盛舉參與藝術饗宴。

歌手彭佳慧讚新美館很浪漫！饒舌新興夏沐曝：想帶男友來約會

歌手彭佳慧大讚，「新美館真的非常舒服，逛完陶瓷博物館可以再走過來逛美術館，我覺得這邊真的很浪漫」；跨界歌手梁舒涵則說，「第一次踏入這邊的時候，我覺得整個環境規劃很適合大家來踏青、郊遊走走，整個大草皮的設計，讓更多人可以接近大自然」；饒舌新星夏沐也分享，「晚上來新美館覺得氣場很好，非常寬敞，結合鶯歌捏陶，公共藝術區的《坯》很像巨人拉的手拉胚，如果我有男朋友，我會帶他來這裡約會」。

男團B.T.O.D成員子賢則表示，「這邊結合市集、音樂還有創意，很適合給年輕人練舞」；藝人關詩敏也驚呼新美館非常壯觀，「蘆葦設計很美，搭配藍天白雲還有這裡的綠化生態，我覺得很適合野餐、欣賞藝術」。

《原子少年》蔡朕推薦新美館活動「老少咸宜」！完成指定條件可抽蔡朕親簽拍立得

除了欣賞草地音樂派對，身旁還有美食、藝術品攤位可以品嚐、體驗，其中，本集《旅讀週曆》主持人蔡朕也特別在「樂心絹印」攤位製作手提袋，體驗完整的新美館行程後他也大讚，「園區真的很大，每個地方都有一個小主題的感覺，所以都有自己的生命，音樂也非常老少咸宜，每個年齡層的人來聽都會覺得是音樂上的享受、滿足，也很適合家族或是國中、高中來畢業旅行、野餐、放風箏、鬼抓人，我覺得很棒，推薦給大家」。

歡慶新北市美術館園區開放，新北市文化局特別舉辦抽獎活動，即日起至5月8日晚上23點59分為止，只要訂閱新北市文化局YouTube頻道，並且在《旅讀週曆》本集節目影片下方留言、分享心得，就有機會免費獲得VERA蔡朕手作絹印手提包+親簽拍立得（1名），得獎者將於5月9日中午12點前於本集影片留言區置頂公布。

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