座落於蘆葦叢中的新北市美術館於4月15日正式開園,繼「KICK OFF!新北市美術館園區開放」首週舉辦「遇見新美」活動後,第二週「草原曼波」邀請藝術家與民眾透過公共藝術作品與音樂激盪認識美學,現在就讓《原子少年》出身、男團FEnix成員陳峻廷帶你一起跳出青春活力的曼波吧!

公共藝術作品竟能邊看邊聽音樂?新美館〈坯〉讓男星驚呼:很奇妙的體驗

陳峻廷首先走進公共藝術作品〈坯〉,聆聽由薩克斯風演奏家沈子傑、鋼琴家鄭仁萱及大提琴家呂超倫的「喃喃大地音樂會」,他們接連帶來巴哈〈大提琴無伴奏組曲第一號〉、電影《窈窕淑女》歌曲〈I Could Have Dance All Night〉、Gabriel Fauré〈約翰拉辛的詩歌〉,不僅跳脫音樂只能在傳統音樂廳演奏的既有思維,改用天空當作背景、以大地作為舞台,音樂演奏跨出界線,也讓藝術激盪出全新的火花。

陳峻廷聽完後也分享心得,「〈坯〉這個藝術作品是一個半封閉式的空間,從底部看上去的時候會有螺旋的感覺,音樂在裡面好像環繞音響瘋狂圍繞,是一個蠻奇妙的體驗」。

多件公共藝術作品曝光!盼新美館存在讓藝術「發芽成樹」三鷹之心的公共藝術作品與鶯歌在地陶藝文化相關,包含林舜龍的〈坯〉、施宣宇的〈王者之杖——1804〉、吳建福的〈瓷意生活〉、鞏文宜的〈走泥〉,陳峻廷表示自己非常喜歡〈坯〉,「因為它是以一個起始點的概念,中間多采多姿,經歷過很多的旋轉、波折,到最後才會成就現在的自己」。

此外,李再鈐公共藝術作品〈對立與和諧〉,主要講述美術館是一個非常新的建築物,雖然在鶯歌小鎮裡產生很強烈的對比感,但他希望傳統跟現代的東西,最終可以融合在一起;另一件作品〈種子〉則是李再鈐95歲時為美術館所創作的新作品,希望鶯歌在地藝術因為美術館的存在,像種子一樣慢慢發芽成大樹。

轉角遇見美!野餐、騎自行車用心領略新美館獨有風情

走到洗手間時,民眾也能發現2件公共藝術作品,像是曲德義的〈形色與色〉,以馬賽克磁磚傳遞人來人往的流動性,周代焌〈島嶼路徑〉以古代卷軸為概念,慢慢攤開後就很像在觀賞地圖;回看工作室的許雁婷、楊雨樵則創作聲紋「水流經城市」,以聲音作為媒介呈現公共藝術作品,講解大漢溪和鶯歌之前的小故事。

除了領略公共藝術作品之美,來到新美館前的活力大草原,也非常適合一家大小、親朋好友野餐聚會,休息完還能騎著自行車或YouBike,沿大漢溪騎乘大漢溪自行車道,身旁的蘆葦叢呼應新美館外牆蘆葦設計,在享受河岸風情和濃厚藝術人文氣息之際,也用心感受新美館與鶯歌在地獨有風情。

