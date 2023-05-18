內政部營建署16日正式公布「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，將於6月1日上午9時起開放線上申請，期限至12月29日止，首批6月初完成申請者，最快7月上旬就能領到3萬元的定額補貼。

Q：房貸補貼誰可以申請？

A：申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶、未成年子女應符合四大條件（以「112年2月28日」為資格認定基準日）：

1、合計持有房屋一戶以內

2、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額

3、原始核貸金額台北市850萬元以內；其他縣市新臺幣700萬元以內

4、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內

Q：房貸補貼申請時間？

A：開放申請時間：2023年6月1日 上午9時

截止日期：2023年12月31日

Q：房貸補貼如何申請？

A：網路線上申請

1、進入營建署官網「中產房貸支持專區」

2、輸入身分證字號、健保卡號碼等基本資料就可以申請

3、經審查符合資格後，3萬元支持金會透過原貸款銀行，直接存入貸款人約定繳納貸款帳戶（根據說明，房貸補貼的審查與核發進度可以從網站中查詢）

在專案開放線上申請前，如果想確認申請資格，或是對申請的方式有問題，可以撥打免費諮詢專線（02）2162–1239，由專人來幫你解答。

內政部營建署官網也設有「中產以下自用住宅貸款戶支持金專區」，有需要的民眾也能上網查詢。

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