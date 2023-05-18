相信大家小時候都曾經聽或唱過許多兒歌，像是最廣為人知的〈小星星〉、〈兩隻老虎〉、〈妹妹背著洋娃娃〉等等，不過在長大成人之後再回過頭來看就會發現，有不少兒歌的歌詞其實都非常「詭異」，文句的意義仔細思考之後便會讓人覺得毛骨悚然。近期網路上就出現了兒歌歌詞的相關討論，引發網友熱議。

細思極恐！這些兒歌都「超詭異」？

一名網友在Dcard上發文，表示小時候的許多兒歌在長大後回想起來都十分毛骨悚然，像是〈兩雙老虎〉中沒有耳朵和眼睛的老虎，仔細思考之後發現有可能是基因缺陷或被虐待的老虎，卻還被小朋友唱成兒歌；〈倫敦鐵橋〉的歌詞也讓他質疑「怎麼會有人希望鐵橋垮下來啦！讓在那邊看戲啊」；而〈拔蘿蔔〉歌詞中的「老太婆」，也讓原PO覺得「叫別人老太婆也太沒禮貌了」。

貼文引來許多人留言回覆；不少人認為，這些兒歌的可怕之處不只在歌詞，還有演唱者通常都是天真的童音，這樣的反差也讓人覺得非常詭異。除了原PO提到的3首兒歌外，還有許多兒歌也被網友們認為「細思極恐」。

〈妹妹背著洋娃娃〉

不少人都覺得〈妹妹背著洋娃娃〉這首歌非常詭異，尤其是「娃娃哭了叫媽媽」這一句歌詞，會哭的娃娃讓人覺得超級可怕，坊間流傳的「恐怖版」改編曲也讓人不寒而慄，「妹妹背著洋娃娃很詭異」、「娃娃為什麼會哭啊啊啊」、「妹妹背著洋娃娃真的是我小時候的惡夢，我覺得這首歌超可怕」。

〈泥娃娃〉

〈泥娃娃〉是留言區中最多人提到的歌，除了描述娃娃外表的歌詞非常詭異外，歌曲的旋律和節奏搭配起來更是讓人有毛骨悚然的感覺，是大家公認最可怕的兒歌，「泥娃娃整首都很怪」、「泥娃娃絕對是經典中的經典」、「少不了泥娃娃啊」、「我覺得泥娃娃超恐怖」、「泥娃娃……旋律聽起來就很詭異」、「第一名泥娃娃，歌詞跟旋律都很可怕，不信放慢速哼看看」。

〈娃娃國〉

也有一些人提到，在〈娃娃國〉一曲中的「機關槍噠噠噠／原子彈轟轟轟」明明是在搭寫殘酷的戰爭場面，卻以輕快的兒歌旋律被唱出來，這點讓人感到渾身不對勁，「真的有夠毛骨悚然」、「我看過有人說這首歌是在講二次世界大戰的德國」、「戰地的小孩們聽到這首應該都覺得滿可怕的」、「根本是在寫戰爭」。

〈虎姑婆〉

〈虎姑婆〉一曲也是不少人的童年惡夢，很多人都表示小時候聽完〈虎姑婆〉後很擔心自己的手指被吃掉，不過也有網友歪樓，指出〈虎姑婆〉的歌詞根本是在講「蚊子」，「愛睡的孩子不要哭／他會咬你的小耳朵／不睡的孩子趕快睡／他會咬你的小指頭」，這樣腦洞大開的想法也讓不少人紛紛笑翻，「笑死，真的是蚊子。」

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