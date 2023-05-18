不少民眾都有被鄰居噪音或外界聲響干擾的經驗，《房產溫度計》曾針對「最難忍受的居家噪音」進行調查，發現普遍網友最難接受的嘈雜聲前三名分別是小孩跑跳聲、交通工具聲及施工裝潢聲，「演奏樂器、唱歌」則排名第8名，就有網友相當困擾求助「隔壁唱歌都聽得到，怎麼辦？」

房子隔音差「隔壁唱歌都聽得到」 網友笑喊：「搶唱下一句」

有住戶在臉書「買房知識家 A你的Q」求助，「房子隔音差，隔壁唱歌都聽得到，怎麼辦？是否有什麼方法增強隔音效果？」原PO無助表示，隔壁鄰居開唱的聲音聽得一清二楚，讓他感到相當困擾。

貼文一出後，有同樣經驗的網友紛紛建議，「車聲要隔音窗，如果是上下左右的共振效應，沒救了搬家吧」、「戴耳塞」、「氣密窗」、「室內貼隔音棉」、「找大樓管委」。

另外，不少網友「歪樓」提議，「搶唱下一句」、「合唱」、「首先，你需要一個大聲公」、「播放大悲咒迴向給他」、「放佛經給他」、「一起合唱～屋頂～」「歌聲好聽的話可以被原諒嗎」、「放謎片，聲音放大聲，隔天就很安靜了」、「大聲放佛經超渡隔壁」。

信義居家：從「吸音」、「隔音」兩方面著手

信義居家合作協力商賽亞室內裝修設計師劉大章曾表示，想進一步改善這些困擾，可從「吸音」、「隔音」兩方面著手，例如購買市售的吸音材料，貼或噴在天花板、牆壁上，將聲音吸掉；欲效果更好，可於天花板內層做隔音，可有效減少大部分噪音。

信義居家也建議，若需要在家中演奏樂器，可考慮規劃視聽間，使用矽酸鈣板搭配凹凸隔音棉做裝修，能成功阻絕室內噪音，避免噪音「外流」。

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