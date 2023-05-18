近日有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，要讓台灣成為「亞洲第一個週周休三日」的國家」，提案掀起廣大迴響共有5736人附議，達到連署門檻，政府相關部門也將在6月26日前回應。對此，有網友在PTT好奇提問，若是真的實施週休三日，週一至週五間「要休哪一天才是最頂的？」

「週休三日」一到五休哪天最頂？

一名網友在PTT八卦版以「欸！周休三日，要星期幾才最頂？」為題發文，指出最近週休三日話題受到大家熱烈討論，好奇除了週末之外，從星期一到星期五之中選一天當作休假日的話，「要修（休）哪一天才是最頂的？」

貼文曝光後馬上掀起熱議，鄉民們分別提出兩派說法，一部分人覺得休星期一或星期五是最佳選擇，「一啊，正式讓藍色星期一退休」、「週五吧，多數人最常請這天」、「一吧，心情最好」、「休周一啦，之後會有周二開局比較快過完這週的錯覺幸福感」。

另一派網友則認為休星期三也很不錯，「3，上兩天就需要休息了」、「休三六日完美」、「三+1」、「星期三，個人經驗最舒服」。

單日聲量衝破10筆！「薪資、工時」登週休三日熱門關鍵字

對於「週休三日」議題，各界熱議不斷，許多人引頸期盼希望未來真的每週只要上四天班，擁有更多休假日；不過也有部分網友擔心這樣的制度會變相造成工時延長、薪資縮減等風險。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「週休三日」近一個月的聲量趨勢，高峰落在5月15日，提案成功達到連署門檻，政府機關宣布將在6月26日做出回應，相關話題也隨之被熱烈討論，單日就累積101,191筆聲量。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「週休三日」近一個月聲量趨勢變化。

另外，從「週休三日」近一個月的熱門關鍵字中也可以見到「薪水」、「工時」、「工作效率」、「加班」，顯見大眾對於此議題延伸出的工時和薪資問題有一定程度的關注與擔憂。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「週休三日」近一個月探索概念。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年4月15日至2023年5月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『週休三日』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。