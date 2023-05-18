知名YouTuber蔡阿嘎近期在系列影片「蔡阿嘎調查局」中前進東京街頭，訪問日本人心中的「最帥台灣YouTuber」，列出了10位男性YouTuber現場讓日本路人們投票，選出自己覺得最帥的一位，而蔡阿嘎本人也這次的街頭調查中獲得了第3名。

日本女生票選最帥YouTuber！阿滴意外墊底

蔡阿嘎近日在日本東京街頭進行街訪，以男性YouTuber的照片讓日本人進行票選「最帥」的一位，候選人共有阿滴、館長、蔡阿嘎、Toyz、阿傑、哲哲、HowHow、博恩、阿翰、蔡哥等10名YouTuber，採訪對象中大多是年輕女性，希望能統計出「日本女生眼中最帥的台灣YouTuber」。

最終的調查結果出爐，票數統計最高的為「黃氏兄弟」的哲哲，總共獲得8票，Toyz以7票緊追在後，至於蔡阿嘎本人則是和阿傑、博恩以3票的成績並列第3名。前3名以外，HowHow獲得2票，館長及阿翰則分別獲得1票，讓人感到意外的是，在台灣非常有人氣的阿滴，居然以0票墊底，同樣得到0票的還有YouTuber蔡哥。

這項調查也引發網友熱議，紛紛表示「真的是很有趣的小調查」、「調查到日本妹子真厲害」、「好喜歡這種問日本人的企劃」，除此之外，這個排名也成功引起網友們的興趣，「聽到日本女子選阿翰很感動欸，阿翰真的溫柔耶」、「日本人真有眼光，一看就知道嘎哥最有趣」、「如果把瑋瑋和館長交換還有蔡哥換成馬叔叔，感覺排名又會不一樣」、「嘎哥有拿到票數就開心的的笑了，哲哲不意外」、「超愛黃氏兄弟，恭喜哲哲得到第一名」、「哲哲第一名實至名歸，白白淨淨」。

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