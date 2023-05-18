現代人習慣用手機快速收發訊息，在台灣最普及的通訊軟體之一就是LINE，但有網友直呼「超討厭直接打LINE電話的情況」，認為沒通知就直接打電話，是很沒禮貌又讓人困擾的行為，沒想到引起一票人讚聲共鳴，「真的會有火氣，沒講得一律不接！」

打LINE電話很沒禮貌？網友點名只傳「在嗎、語音」也很討厭

原PO在Dcard發文抱怨，表示除了家人和另一半，超級反感直接打LINE電話的人，她吐露原因「有時候沒看訊息代表在忙，沒時間回或是想要晚點回」，認為直接打電話很沒禮貌，而且也會造成困擾，「雖然可以不接，但事後還是要想理由回他，超級麻煩」。

原PO好奇問有沒有人和她看法一樣嗎？觀點意外引起網友熱議，紛紛表示認同，「真的，我自己也是，有事就打在訊息欄，有空就會回覆了，幹嘛一定要打電話？」、「我也覺得很討厭，沒先講的我一律都不接」、「LINE主頁設定可以直接把通話功能關掉，我都是關著的，超不喜歡突然打電話來」、「尤其是正在忙其他事情的時候，工作上遇到的很多客戶都是這樣，直接打來問問題」、「我也是，有時候真的很忙，接起來跟我說他好無聊，火氣都來了」。

有網友點名另一種狀況，「還有剛問完『在嗎？』就直接打電話」、「我最討厭的就是先說『欸欸在嗎』，然後又不直接講事情」、「電話不要接就好，更討厭傳語音訊息的」。

打電話前傳訊息是禮儀？另一派網戰翻：不爽就不要接

不過也有另一派人認為，文字訊息沒有效率，並且電話的功能就是讓人直接撥通使用，「建議你不要有手機」、「如果有重要的事，確實直接打電話最快」、「我反而不喜歡回訊息，寧願對方打電話，用講的還比較快」、「傳訊息超沒效率，什麼事情都只想用傳訊息慢慢來的人根本有問題」、「不爽就不要接就好，但卻說打電話之前沒傳訊息問能不能接，就是沒禮貌，有夠莫名其妙，假如沒通訊軟體，是不是打電話前是不是還要傳封簡訊」、「爽打就打啊，不然賴電話拿來幹嘛的？當然我不是說一直打啦，一通沒接我就不會打了」。

如果真的很介意LINE電話的使用者，可以點進「設定」，在「通話」部分選擇「關閉語音通話功能」，就不會被來電打擾，不過也無法收到未接來電的通知，對方的聊天室視窗則會顯示「XXX（好友名字）來電。但『開啟語音通話功能』目前為關閉狀態，故無法接聽。」