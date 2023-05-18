第34屆金曲獎頒獎典禮將在7月1日（六）在台北小巨蛋盛大登場。今年共計有2萬4千多件作品參賽，相比上屆增加了3,883件，歷時3個月的評審作業後，最終選出169件作品入圍，角逐27個獎項。
其中，最受矚目的最佳華語男歌手及最佳華語女歌手獎更是競爭激烈，分別由MC HotDog熱狗、熊仔、青峰、徐佳瑩、洪珮瑜、A-Lin等人入圍，堪稱「死亡之組」。另外，日前金曲獎官方也公布典禮主持人將由創作才子韋禮安一肩扛起，星光紅毯則由去年表現大獲好評的陳明珠，以及「狼人殺男神」黃偉晉攜手擔綱。
本屆金曲獎競爭激烈、精彩可期，不想錯過的話就快跟著《網路溫度計》一起來看看有哪些轉播管道吧！
台北小巨蛋 2023/07/01（六）
17：00 星光大道
19：00 頒獎典禮
【官方頻道】
金曲34官網、金曲獎YouTube、金曲官方FB
【數位直播】
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（有待公佈）
【國內電視直播】
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【廣播調頻】
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