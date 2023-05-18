連鎖超市全聯福利中心，不只是生鮮超市，販售的商品種類也越來越多，甚至有賣熟食、麵包和各種聯名甜點，價格實惠受到不少民眾歡迎。最近就有人發現一款「隱藏版美食」，無意間在全聯買到一款火腿起司可頌，網友吃完直呼「很驚艷」，發文分享後引起許多人留言「這款真的好吃」、「好吃，CP值超高」，還有人說可以媲美星巴克。

全聯39元隱藏級美食 吃貨狂讚：媲美星巴克

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，平常下班後到全聯採買，每次晚上去麵包櫃幾乎都已被掃購一空，直到前幾天改成早上去買，發現一款39元的火腿起司可頌，沒想到一吃十分驚艷，「真的超好吃！媲美星巴克的可頌，推薦大家試試看。」

原PO還附上照片，只見該款可頌麵包蓬鬆，內容只是簡單夾上沙拉醬、起司片和火腿片，每份約370大卡，吃之前可以回烤3分鐘或用微波爐加熱13~15秒，氣炸鍋180度5分鐘，熱騰騰的酥皮口感非常美味。

貼文曝光釣出大批吃貨，紛紛留言「價錢是星巴克的一半」、「這真的好吃」、「冷冷吃還好，可是稍微回烤一下真的巨好吃，真的跟星巴克有得比」、「已經連吃半年了，晚去就買不到！」