哪個傳統市場好逛？

若生活在台北，購買生鮮食品通路相當多元，像是全聯、家樂福，加上網購興起，實體通路的生意日漸淡薄，唯獨傳統市場的魅力不減，每每經過菜市場，車潮、人群擠得水洩不通。以往傳統市場多被視為嫌惡設施，房仲業者依據實價登錄統計，發現台北市有6處傳統市場的住宅均價比所在行政區更亮眼，顯示傳統市場已不再是房價毒藥，甚至對當地房價有正向影響。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出網友、民眾熱議的10大「台北市傳統市場」，去年底三位競爭激烈的台北市長候選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中，或者立委候選人們不約而同的前往拜票熱區前五名掃街，爭取更多支持，還有哪些因素，讓傳統市場不衰反熱？

No.10 士林市場

士林市場白天有來自各產地直送的生鮮蔬果、乾貨，是在地人採買的去處；夜晚則化身為夜市，有許多為人樂道的美食，像是蚵仔煎、鐵板燒、大排檔、士林大香腸、生炒花枝、青蛙下蛋等，是觀光客到台北必訪的景點之一。不少網友、民眾慕名而來，就是為了品嘗士林市場的美食，「美食超多」、「我愛逛市場，台北士林市場，小時侯的充滿人情味」、「早上去關渡宮拜拜，中午吃士林市場控肉飯，晚上逛台北燈會」。

No.9 松江市場

松江市場位於捷運行天宮站出口附近，周邊有大量的上班族，也是往來香客、婆婆媽媽們買菜經常聚集的地方。市場地下樓以各類生鮮、雞肉、魚肉、牛肉攤鋪為主；一樓攤鋪多販售乾貨、熟食、蔬菜、冰品、滷味、米粉、炸物和服飾等。除了美食，網友也對市場的生活機能，有所討論，「這裡的生活機能真的不錯，我娘家在這裡，我從小在這長大的，松江市場買菜很方便！」「真希望松江市場也能夠改建，在行天宮站4號出口附近，旁邊是公園，改建成有地下停車場、菜市場、商場、美食街」、「松江市場沈記牛肉麵以x 及阿草的店」、「松江市場真的很多平價不錯吃的」。

No.8 東門市場

東門市場從日據時代就有了，位於東門站2號出口對街的鐵皮舊建築裡，且在公共電視改編小說推出同名電視劇《一把青》的助攻下，讓外界對於東門市場多了幾分好奇，裡頭的隱藏美食一點也不輸超市，平日裡總有不少食客或煮婦煮夫來訪。網友紛紛留言，「最喜歡的菜市場是台北東門市場」、「我舊家在台北東門市場，市場改建和都更的部分都是負分，沒動作以外，還浪費寶貴的時間成本」、「每次去東門市場一定會吃羅媽媽米粉湯，再買港點和水餃，如果時間允許還可以買附近的馬叔醬牛肉芝麻燒餅」。

No.7 成德市場

成德市場周邊住宅區林立，加上位於台北市立聯合醫院忠孝院區對面，早中午都會湧入許多人潮，是南港人的好鄰居，許多政治人物、候選人會不定時造訪成德市場與民眾拉近距離。市場美食也是網友熱議的話題，「每次去成德市場都肚子餓，攤位看起來都好好吃」、「成德市場林記麻醬麵普通，餛飩湯有亮點」、「南港成德市場周邊假日有台發財車會賣雙胞胎，第一次吃很驚艷超脆超Q的口感」、「成德市場美食你千萬要忍住」。

No.6 環南市場（環南中繼市場）

環南市場位處萬板大橋、華翠大橋、環河快速道路間，因便捷的交通地理位置，成為了北台灣最大的批發零售市場，目前攤商總數達1千3百多攤，每日交易活絡，供應大台北地區每日生鮮約30%，為民生物資供應之大本營。環南市場的改建工程也是外界關注的焦點，網友表示，「當你住在旁邊，你會覺得環境有些髒亂+半夜吵雜了(心得)不過買菜真的比較方便^^ 有好有壞啦~~」、「以前高中早上坐公車都有很多阿婆遠道而來買菜」、「我住環南這~我覺得那菜便宜，但是環境真的很髒亂」。

No.5 永樂市場

位在迪化街旁的永樂市場，過去曾是日本印花布料的進口批發中心，現在已變身為全台灣最大布市，販售各種花色的紡織品，不管是本地的或進口的衣物周邊配件應有盡有，吸引著許多服裝設計師、表演藝術者來此尋寶。有網友提到，「我們住的縣市找不到賣旗袍的，如要訂製旗袍要到台北永樂市場」、「永樂市場也是好地方，擔仔麵好吃」、「推薦大家搜尋台北的永樂市場，也很多店家在賣這些零碼布，而且很便宜」。

No.4 木柵市場

木柵市場鄰近文山區行政中心、政治大學、景文高中及再興中學，是文山區第一大傳統市場，主要客群以公務人員及學生為主，客源除在地居民之外，深坑、石碇地區的人口也會前往。去年，民進黨台北市長參選人陳時中前往木柵市場搶攻藍營選票，一名阿嬤騎腳踏車經過大喊「去死」，累積近2000筆網路聲量。木柵市場的平價美食同樣令網友垂涎，「木柵市場的銘記真很好吃」、「到木柵市場有個炸雞翅攤買一個雞翅25元，共85元吃的很飽啊」。

No.3 成功市場（成功中繼市場）

成功市場原本是在陸軍成功新村內外擺攤的流動攤商，近年改建完成後，共有190多個攤位，其中一樓販售生鮮百貨、新鮮蔬果、肉類和漁貨等應有盡有；二樓則是美食街，提供各式美食料理與用餐的環境。網友推薦的必吃清單像是「我吃過目前最好吃的肉圓是在敦化南路的成功市場裡面，每次去都買10顆」、「台北成功市場內有一間咖啡館真的很酷，走的是『傳統宮廟』設計風格，推薦必點萊檸義式咖啡，會加糖漬萊姆片，味道真的很獨特唷！」

No.2 北投市場（北投中繼市場）

北投市場是台北市歷史悠久的傳統市場，矗立在這磺港溪旁超過40個年頭，建築相當老舊，因此市政府規劃市場整體修繕計畫。整修期間，市場內的攤商搬至北投中繼市場，待整修完成後再搬回。網友也紛紛推薦的北投市場必買，「可以去在北投市場的黃家酸菜滷肉飯」、「北投市場裡面有一家油飯好吃」、「我最愛北投市場吉本庄食品原味厚片肉乾全家人都愛吃，美味新鮮可口大推，一定要吃吃看，吃了停不下來了」。

No.1 南門市場（南門中繼市場）

南門市場2020年被經濟部認證為五星等市場，以南北雜貨、獨門醬料、熟食年菜、地方特產馳名，房仲業者依據實價登錄統計觀察近一年住宅均價，南門市場周邊房價以114.2萬元位居台北市傳統市場之首，相較於所在行政區的大安區均價多了15.1萬元之多。網友針對南門市場的討論，「我搬回桃園平鎮居然沒市場，只能全聯買菜，有些沒有的只好回台北買，也想搬回台北住，多方便尤其南門市場」、「南門市場是有錢人的市場，以前就是如此」、「聽說南門市場賣年菜也是很有名氣的」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月15日至2023年05月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北市傳統市場』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統