本次COMPUTEX主辦單位外貿協會邀請高通技術公司資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian，以及高通技術公司資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap，於台北國際電腦展發表主題演講，該演講將以「智慧運算全新時代」為題。高通兩位講者將分享高通如何實現這些關鍵技術在裝置上的應用，進而推動智慧運算的全新時代。

聯發科預計在本屆COMPUTEX中，大秀全系列產品展示，還有最新技術發展分享，展現自家技術、研發等堅強實力。儘管智慧型手機終端市場低迷不振，但聯發科持續深化智慧型手機AP與各相關產品線的整合能力，並拓展如車用IC、Chromebook CPU、NB數據機晶片、WiFi 7網路晶片等產品線，盼藉由豐富的產品布局，穩住營運。

由於日前OPPO才無預警宣布終止旗下自研晶片哲庫(ZEKU)業務，反映出半導體晶片業務進入門檻高，在隨著5G滲透率在全球快速提升下，技術、研發等挑戰更是遙不可及，也更坐實高通、聯發科在的AP(行動晶片)雙寡佔龍頭地位的堅若磐石，短期之內恐難撼動。

台北國際電腦展將於今年5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館及2館盛大舉辦，計有22國1000家廠商、使用3000個攤位，聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題。