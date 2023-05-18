中研院院長廖俊智表示，疫後的實體世界逐步恢復常態，惟博物館的數位轉型勢將持續深化。他表示，本次院內各學科特別製作科普線上展，展現了各領域知識百花盛開的豐富樣貌，更首度運用開放街圖(OpenStreetMap)、維基百科與維基數據(Wikidata)等開放資料，打造「ALL at Once」探索地圖，視覺化呈現逾300家「開放博物館」內容來源機構的全球據點。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠透露，作為一個結合典藏管理、研究展示的複合式平台，「開放博物館」除了積極促進多維度的數位策展，近年更與院內外機構合作建置子站台，建構「數位庫房」基礎服務。藉由功能模組化之優勢，可依各機構需求客製化打造站台，使之兼具典藏、展示、管理、教育、研究等多重功能，進而扮演機構「數位庫房」之角色。如此一來，藏品及研究素材之「保存」更能與時俱進。

剛上線的「中央研究院民族學研究所數位博物館」，即試圖整合該所數位資源，以「數位展示」、「數位典藏」、「數位閱讀」及「數位學習」，探索於數位世界轉譯人類學知識的可能性，促成典藏文物與各界重新連結。經典民族誌的數位化，不僅推出數位文本，更意在促成開放閱讀(open reading)，甚至是共作閱讀，讓被研究者(原住民)也呈現自身觀點。本次亦以創用CC授權，釋出第一批(逾1.2萬件)館藏文物與田野影像。

除了學術科普展與收存展示合作單位的藏品，中研院數位文化中心「開放博物館」亦持續蒐羅國內外館所的開放資料，目前全球內容來源機構已逾300家，遍布東亞、歐洲、美洲、大洋洲等，平台內可供近用的跨地域數位藏品達24萬件。繼去年首推藏品數位漫遊示範體驗，讓民眾無縫探索全球73家機構與個人精選典藏，今年進一步打造「ALL at Once」探索地圖，首度運用OpenStreetMap、維基百科與Wikidata等，視覺化呈現前述300多家典藏機構的全球分布據點，一窺其在「開放博物館」的所有數位內容。同時，民眾亦可透過此地圖，概覽全台博物館。

中華民國博物館學會理事長洪世佑指出，「開放博物館」長久以來扮演匯聚各博物館所、民間藏家與文化機構相關資訊之角色，讓民眾可隨時隨地且持續與文化、歷史、藝術產生連結。今年國際博物館日的主題定為「博物館、永續性與健康福祉」(Museums, Sustainability And Wellbeing)，意味著博物館的定位將更貼近民眾、貼近生活。他表示，中華民國博物館學會將持續支持，深化「開放博物館」對大眾的影響。

518國際博物館日已成國內博物館界共襄盛舉的盛宴，對於各大機構的大力響應，陳熙遠深表感激。未來，中研院數位文化中心將持續提高「開放博物館」量能，擴大無邊界數位博物館的更多可能性，激發新知識的產生與循環。