大陸36歲女星高葉，出道13年，拍攝無數影視作品，如《九州·海上牧雲記》、《長安十二時辰》《獵罪圖鑑》等，直到今年在影視劇《狂飆》中飾演黑社會大嫂才走紅，近日高葉現身坎城影展，她穿著一襲綠色禮服亮相，卻被發現禮服開線，設計上有些粗糙，高葉事後表示自己就是禮服裁縫，讓大家給點面子。

大陸女星高葉近日參加坎城影展，她頂著盤髮造型和湖水綠禮服登場，領口設計小露酥胸，成功吸引無數網友注意，大家紛紛稱讚造型很美，不過卻有網友發現高葉的禮服縫製似乎很粗糙，禮服側面針腳不一致，讓眾人疑惑在這種場合怎麼會出這樣的紕漏，高葉今（18日）在微博發文解釋：「既然都看見了，那我就說一下，領口很醜的這幾針，是下樓出發前突然繃開的，時間緊，任務重，裁縫是本人，手藝不怎麼樣」，對此她也撒嬌示弱「嗐呀，大家就當看不見吧，行嘛？我也是要面子的。」

如此誠實的解釋讓粉絲笑翻，不少人表示：「不重要，妳殺瘋全場」、「沒事，臉在江山依舊」、「妳覺得妳那張臉給我看到了我還會在乎這些小細節嘛？」、「妳好厲害還會縫這個」、「媽耶，這麼心靈手巧！」、「大嫂是真直爽」、「裙子品質也太差了」，也有人疑惑高葉沒有入圍的電影作品，為什麼要去走紅毯，對此粉絲解釋「她是巴黎歐萊雅主辦方邀請的」。