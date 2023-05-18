灰水薙能潛入海中覓食。（劉姓導遊提供、許逸民／澎湖傳真）

Google稍早才整理台灣出發的旅客最愛的10大旅遊城市，澎湖馬公在日本東京、大阪後，排上第三名。而就連大洋性的海鳥，偶爾也會飛到澎湖近海，讓來澎海上巡航的旅客，瞥見它們在海中賣力潛水找食物，然後在海面上踩著腳蹼助跑後飛離，獲得意外的奇遇。

前日，導遊劉小姐帶著一群遊客搭乘遊艇暢遊東海餵食燕鷗時，在澎澎灘附近海域看見一隻像是鴨子般的稀客，就在燕鷗盤旋的在海面上，不時游來游去或繞圈圈尋找食物，有時賣力潛水的伸頸到水下找東西吃；又踩著腳蹼在水面上凌波微步跑一下後，又埋頭潛水找東西吃，非常忙碌，也很可愛。

也讓原本專注在餵食燕鷗的旅客分心，不少人驚呼連連地說「好厲害喔！」最後，彷彿吃飽的這狀似鴨子的海鳥，又繼續以腳蹼在海面上助跑，還後一溜煙飛起，遠離大家的視線，讓眾人驚嘆，真是太難得的奇遇了。

澎湖野鳥協會調查組長鄭謙遜看了照片後，一眼就認出這是灰水薙，是大洋性的海鳥，跟軍艦鳥一樣，每年會進到澎湖這海峽就1-2筆記錄。

鄭謙遜說，大洋性海鳥除繁殖外，幾乎都在海面上活動，活動範圍很大，習慣性到處亂晃，邊走邊找食物，所以偶爾也有些會遠離大洋，來到澎湖海域，但這不是迷鳥，而是稀客。

而灰水薙會潛水，但翅膀不像燕鷗會防水，羽毛就容易濕，所以要飛起來就得跟信天翁一樣，用腳蹼藉力踩水面助跑衝刺，才能飛起來。