數位局長林谷隆說，ChatGPT等生成式AI技術受到市民朋友關注，生成式AI技術若使用得宜，可視為一種新的溝通模式與服務工具。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

ChatGPT引發國人對AI技術的關注，台中市政府攜手東海大學18日合辦「新時代AI攻略-ChatGPT」講座。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

ChatGPT引發國人對AI技術的關注，台中市政府攜手東海大學18日合辦「新時代AI攻略-ChatGPT」講座，副市長黃國榮表示，人工智慧運用越來越廣泛，不僅是產業數位轉型需要AI的幫助，就連公務體系也應與時俱進，在合乎法令規範下利用各種AI工具提升行政效率。

台中市政府今天邀請東海大學軟體工程與技術中心主任周忠信與東海公共事務處長黃兆璽擔任主講者，分享AI科技發展與ChatGPT實務應用。黃國榮與市府近200名同仁一同體驗AI應用新科技講座。

黃國榮表示，近期許多媒體都在探討ChatGPT運用，各項軟體慢慢成熟，未來將更便利，市府各機關持續為市民帶來更優質的服務，也勉勵數位局協助各局處導入數位新科技提升服務效率。

數位局長林谷隆說，ChatGPT等生成式AI技術受到市民朋友關注，生成式AI技術若使用得宜，可視為一種新的溝通模式與服務工具，但目前生成式AI技術應用在城市治理的層面，仍存在挑戰和限制，如需大量數據校正，以確保準確性、可靠性及安全性和個資保護等面向。

林谷隆提到，台灣大學提出ChatGPT使用規範，東海大學則鼓勵師生在教學研究融入ChatGPT，數位局則以務實的態度鼓勵市府同仁認識科技新知，除了開辦相關課程，未來持續關注中央政策發展，如人工智慧基本法草案與國科會研發「可信賴AI對話引擎」的進度等，滾動調整AI技術導入。

林谷隆強調，ChatGPT只是AI領域的一環，市府各局處已逐步導入AI科技應用，如水利局的建置智慧防汛網、經發局的精密科技園區水資源智慧化運籌管理系統，及環保局的空品感測器物聯網、導入AI判別烏賊車等，數位局將持續舉辦數位新知課程，助公務人員汲取新興科技資訊並提升數位工作效能。