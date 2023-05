現年73歲的西班牙名導阿莫多瓦今年新片《Strange Way Of Life》在坎城首映,這部新片跟以往大眾對阿莫多瓦作品的想像有所不同,以往的阿莫多瓦多以西班牙語、美麗的女人、豐富的色彩為大眾熟悉,而《Strange Way Of Life》找來現今好萊塢最紅的演員佩卓帕斯卡、伊森霍克演出同志情,這段愛情故事甚至帶有滾滾沙塵、濃厚西部風采。

提到西部同志片,台灣導演李安的《斷背山》絕對會是大家腦海浮現的第一個作品,而最早《斷背山》的執導筒也曾交到阿莫多瓦手上,沒想到阿莫多瓦最終婉拒,而這部電影也使李安拿下奧斯卡最佳導演。

提到《斷背山》這個際遇,阿莫多瓦大方表示,《Strange Way Of Life》將會像是《斷背山》這個故事的後話,有點連貫的概念。他也表示,他記得當時演出《斷背山》的演員,已故的希斯萊傑曾這麼問:「兩個男人在西部是能做什麼?在牧場工作?」,阿莫多瓦回應:「我想,我的這部電影,從很多方面可以給這個問題一個解答」。