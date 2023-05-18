桃園市蘆竹區奉化路今天下午進行再生水工程，施工過程中意外挖破瓦斯管線。（桃園市水務局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區奉化路今天下午進行再生水工程，施工過程中意外挖破瓦斯管線，導致瓦斯外洩，嚇得民眾趕緊報案，警消人員獲報後立即到場警戒並封鎖周邊道路。對此水務局回應，欣桃回報受影響而停氣的戶數為50戶，稍早已經完成修復。

水務局表示，市府在蘆竹區奉化路15號前進行再生水工程，承包廠商施工不慎挖破管線，消防局於下午14時25分接獲民眾報案，立即出動消防車前往協助，員警也馬上封鎖周邊道路，欣桃人員在14時45分到達現場進行修復，針對周邊50戶先進行止氣，已於15時34分修復完成。