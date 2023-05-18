跨境電商門檻低，但運營面向龐雜，「台北市跨境電商產業發展中心eTrade hub」即日起升級推出「跨境健檢室」，北市產發局表示，網羅10大平台、100種解決方案，並由50大專業顧問團領軍，透過「數位策略健檢」與「主題深度健檢」兩大服務，協助企業解決在跨境電商遇到各式疑問，凡設籍台北市企業皆可免費申請服務。

北市產發局長陳俊安表示，北市府今年升級推出跨境電商諮詢輔導服務，開設「跨境健檢室」涵蓋「數位策略健檢」與「主題深度健檢」兩大諮詢服務，讓所有想投入跨境電商的企業都能透過專業顧問一對一評估和輔導，解決短期與長期運營痛點。

產發局表示，數位策略健檢讓專業顧問針對企業的產品、競爭力、預算及執行力四大面向進行體質總評估，讓企業了解現況與應調整項目，適合「準備投入電商」或「想突破業績瓶頸」的企業申請；若是「已有執行經驗」或「有特定諮詢面向」的企業，則可申請主題式深度健檢服務。

第二屆台北新貿獎金獎企業台一國際股份有限公司總經理楊忠吉指出，北市府提供的諮詢輔導資源給予很大幫助，有專業管道隨時解決問題，讓企業更有信心經營跨境電商。

產發局也說，「eTrade hub跨境健檢室」將透過「找方向」、「定方法」、「整資源」、「長陪伴」4大功能，幫企業總評估電商體質，給予適切建議並轉介資源協助升級並優化運營。

產發局表示，北市跨境電商諮詢服務邁入第六年，目前累積輔導近3000家次台北市企業，每年滿意度超過90％，鼓勵有意轉型跨境電商或進階成效的企業踴躍申請。