近期Sienta車主反映引擎室滲水問題，和泰車以四點說明，一、經與日本豐田汽車確認，Sienta車輛構造上通風罩板的設計要完全防止水流進入引擎室內有相當的難度；截至目前為止沒有接收到正常情形下有任何因通風罩板進水所衍生零件的問題。

二、和泰汽車秉持對顧客信賴之重視，除已於三月底透過媒體公布歡迎車主入廠檢修之訊息外，針對尚有疑慮的車主，將進一步提供免費相關零件檢查和通風罩板補強服務；此服務不限車齡及里程，無論保固內外均會提供。

三、基於顧客滿意，如點火線圈(俗稱考爾)、線束、ABS作動器、保險絲盒因通風罩板本身滲水造成損壞，和泰車將提供不限車齡及里程之免費維修或更換服務；以往若有因通風罩板滲水造成上述零件之損壞案例，亦將予以退費。

感謝社會大眾一直以來對TOYOTA車輛產品、服務品質的信任及支持，並提供本次事件之關切與建言；未來和泰車仍將秉持嚴謹的態度，以最大的誠意持續努力，提供顧客更優質的服務。