崇越電通今天下午參加櫃買中心業績發表會，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，屬工業材料通路商，全球通膨升息、俄烏戰爭及中美對立，衝擊所有產業，崇越電營運也大受影響，去年8月起訂單大幅下滑、持續處理高成本原料庫存與處理長天期庫存，致使崇越電合併毛利率接近歷史低點，也拖累公司去年第4季及今年第1年獲利持續下滑，今年第1季稅後盈餘為5033萬元，每股盈餘為0.68元。

崇越電4月合併營收為5.39億元，年減25.5%，累計前4月合併營收為22.57億元，年減27.21%。

吳坤明表示，第2季仍未看到需求明顯回升跡象，5月看起來也不好，各產業訂單能見度均偏弱，只有少數產業相對好一點，如：化妝品因疫情解封及國境全面開放需求較佳，以及電動車及政府政策相關的電力系統更新標案等。

由於訂單能見度很低，吳坤明坦言，目前無法說明第3季好壞，雖然庫存金額已逐月降低，從去年8月最高峰值至今減幅約40%左右，但因訂單下滑幅度更大，故存貨週轉天數仍偏高，不過隨著高成本原料庫存經過處理後逐漸降低，預期毛利率可望逐步回到正常水準，只是截至目前為止，營收衰退不少，獲利衰退更大，預期今年業績會比較辛苦。