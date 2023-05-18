近年來SUP立式划槳運動在國內日漸盛行，高雄身為台灣的港都城市，近年來也極力推動SUP立式划槳運動，高市府運發局將於6月3日至4日舉辦「2023高雄立式划槳邀請賽」，並設有市民體驗活動，讓初學者也能共襄盛舉，使更多人能接觸並愛上SUP立式划槳運動。

SUP立式划槳是一種結合衝浪和帆船滑行原理的板類運動，近年來國內相當流行，衝浪者可以直接站在板子上，用槳划行或做衝浪動作，簡單易學，而高雄擁有豐富的水域資源，是非常適合發展SUP立式划槳運動的城市，目前SUP立式划槳已經成為時下年輕人相當熱愛的戶外運動之一。

高市府運發局將於6月3日至4日舉辦「2023高雄立式划槳邀請賽」，此次賽事除了有分公開組、大專組、中學組、一板組等多種組別，今年也領先全國，首度增設4人接力賽，另外，還特別安排體驗活動，提供18艘SUP立式划槳及6艘獨木舟，讓初學者也能體驗時下最夯的水上運動。

高雄市體育總會立式划槳委員會總幹事耿仕榮指出，今年「高雄立式划槳邀請賽」與往年相同，都設有體驗活動，但今年更新增獨木舟體驗活動，讓12歲以下的小孩也能在家長的陪同下體驗水上運動，也藉此讓更多民眾認識並愛上SUP立式划槳、獨木舟等水域運動。