66歲資深女星謝玲玲以《婉君表妹》走紅，1980年她嫁給富商林建岳後息影，婚後生下2子3女，這段豪門婚姻在1995年劃下句點，謝玲玲恢復單身後，仍和前婆婆林余寶珠維持友好關係，她日前還替林余寶珠慶祝母親節，有網友就起鬨留言：「復婚」，沒想到謝玲玲竟按讚，引發外界討論，對此，謝玲玲隨即發文澄清，表示是誤會一場。

謝玲玲日前替林余寶珠慶祝母親節，有網友就起鬨留言：「復婚」，沒想到謝玲玲竟按讚，此舉引發一陣熱議，謝玲玲隨即發文表示是：「真把我嚇了一跳，真的是一個天大的誤會」，強調她是尊重網友留言，一定都會點讚，完全沒看到是「復婚」。

謝玲玲說：「真的沒想到網友們這麼細心關注我」，她也強調：「我很開心現在的單身生活。兒女都長大了，我現在可以自由自在的做自己喜歡的事」。照片中，謝玲玲身穿桃紅色T恤，氣色紅潤、狀態佳，戴珠寶入鏡的她，看起來相當貴氣。

謝玲玲8歲以《婉君表妹》出道走紅，曾獲頒2屆金馬最佳童星獎，和秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞等拍過電影，日前謝玲玲被問是否會有復出打算？她堅決說：「不會」，表示為了照顧孩子婉拒。