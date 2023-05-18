衛生福利部昨頒獎表揚2021年度辦理《醫療法》第46條規定事項績效卓著的醫療財團法人。長庚醫療財團法人每年依法將醫療收入實際投入在研究發展、人才培訓、健康教育、醫療救濟、社區醫療服務等領域，更於新冠肺炎疫情期間，積極配合政府各項防疫及醫療政策，今年一舉榮獲「綜合傑出獎」與「防疫貢獻獎」雙獎肯定。

長庚決策委員會主委程文俊表示，長庚自成立以來遵循王永慶創辦人「不以營利為目的，從事醫療事業，促進社會公益福利」的精神。獲此殊榮，實為對長庚46年來的肯定，也是對疫情期間第一線直接照顧病人的醫護人員及其他各職類同仁的肯定。

根據《醫療法》第46條規定，醫療財團法人應提撥年度醫療收入結餘之百分之10以上，辦理有關研究發展、人才培訓、健康教育；百分之10以上辦理醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項。

這些經費投入目前已逐步獲得成果，在研究發展方面，2018年設立醫療人工智能核心實驗室，開發腕部舟狀骨骨折偵測軟體，已於2023年2月以醫療院所名義獲得衛福部醫療器材許可證，協助醫師輔助診斷；發展微菌叢移植治療技術整體成功率將近9成，解決病人腸道疾病問題；進行兒童世代研究發現，減少二手菸接觸可降低幼童產生抗藥性金黃色葡萄球菌機會。

在人才培育方面，長庚自1997年迄今培育國外進修1104人、國內3萬3475人，平均每月補助25-38人出國鑽研臨床技術、基礎醫學研究或攻讀博士學位；為提供國際及本國醫師手術技能，長庚2023年成立「手術技能訓練暨研發中心」的「擬真手術模擬訓練」已完成顯微及微創手術組共66份手術訓練標準教案，訓練科別13專科，降低資淺住院醫師於進入開刀訓練時間及縮短學習曲線，確保訓練成效及維護病人安全。

在醫療救濟方面，有感特殊醫療技術或材料之醫療費用龐大，非一般家庭經濟所能負荷，長庚為實踐「人本濟世」珍惜尊重生命，提供人工電子耳、質子治療、癲癇高科技療法、帕金森症DBS療法、細胞治療等高額醫療費用補助，提供病人治療新契機及生活品質。

在社區醫療方面，長庚2002年起走進偏鄉執行桃園復興區公益關懷計畫、雲林社區健康照護、宜蘭偏鄉學校巡迴關懷服務等，提供24小時醫師駐診、巡迴醫療、遠距醫療服務、兒童早療服務、關節炎整合治療計畫、B、C 肝擴大追蹤照護等醫療服務，也推展「偏鄉學生技藝展能計畫」，達到完善健康鄉民服務。

在社會服務方面，長庚2014年成立運動醫學專業團隊，整合醫師、藥師、營養師、心理師等，引進運動防護員，提供運動專業醫療防護、就醫協助等，陪同征戰奧運大型賽事，2018年更深耕基層，全面照護33所國高中選手，贊助12所偏鄉學校拔河隊專業拔河鞋，連續8年榮獲體育署「國家體育推手獎-金質獎」、連續4年榮獲「國家體育推手獎-長期贊助獎」。

此外，長庚各院區也成立兒少保護中心整合醫療、社政、警政等建構專業合作平台，透過影片及手冊制定，喚起社會大眾重視兒保議題，強化兒保醫療照護模式，整合團隊設置一站式兒少門診。

新冠肺炎疫情以來，長庚醫院積極配合防疫及醫療政策，克盡職責承接新冠肺炎疫苗注射站、防疫旅館確診者隔離檢疫照護、支援社區篩檢站業務、機場入境旅客篩檢、中央疾管署及地方衛生局檢驗量能與貢獻、導入遠距醫療、陪探病APP防疫管理、發表COVID-19相關研究結果等，為的就是守護國人的健康並透過提供外包廠商的紓困方案，讓大家共同渡過疫情的艱難時刻。