正當在巴赫姆特攻防戰成為媒體焦點時，南部戰線方向特別是札波羅熱地區（Zaporozhye）的戰況報導大幅減少。從17日（三）部隊動態來看，烏軍越正在往扎波羅熱州、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區的各個住民地集結。烏軍的作戰序列達到了5萬至5萬5千人，包括軍團各旅在內的新編隊的招募以及訓練工作應已經完成，烏軍大反攻將至。戰略目標應為南方——切斷克里米亞陸橋。與之相對的，俄羅斯航太軍（VKS）過去2週以來不間斷的空襲烏軍彈藥庫、油料庫，試圖造成烏軍作戰負擔。

綜合烏克蘭國防部、俄羅斯國防部報告以及公開情報資訊來源，以下為烏俄戰南部戰線概況。烏俄雙方對於許多住民地和地名，因歷史因素會有出入，若無正式中文譯名，則以Google地圖中文譯名或原文代之。

烏軍成員拍影片談到了作戰行動即將加劇，可能會在幾天至一週發生。第108國土防衛旅，已經移除掉裝備和車輛上方的「白十字」敵我識別標誌。在第聶伯羅彼得羅夫斯克州的多爾金採沃機場（Dolgintsevo），至少有16架戰機，其中一些將擔任「風暴影」巡弋飛彈（Storm Shadow）的發射平台，還有6架Mi-8直升機。

在第聶伯羅彼得羅夫斯克州南部，不計入國土防衛軍第10軍團的第116、第117、118機械化旅在內的話。第1獨立坦克旅、空中突擊旅的第71獵兵旅（71th Jager Brigade）和第82獨立空中機動旅（82nd Separate Airmobile Brigade）的部隊正在集結。

在扎波羅熱地區，第9軍團的第33和第47機械化旅的部隊已經抵達沃利尼揚斯克（Volnyansk）。在前線地帶，第128獨立山地突擊旅和、第65機械化旅、第46獨立空中機動旅、國民兵第15旅和3個國土防衛旅的編隊也已經進入陣地。

來自烏克蘭北部切爾尼戈夫州尼任市（Nizhyn）的第44機械化旅的部隊，也出現在這個地區，來自文尼察（Vinnitsa）的國民兵第14旅和來自烏克蘭中部地區的基洛沃格勒第9軍團第81獨立營也來到了南部方向。。

而AFU第48工兵旅的第309獨立營，也被轉移到了古利艾波列（Huliaipole）地點，估計該營配備了美國和德國提供的架橋車輛或是類似設備。