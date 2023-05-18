花蓮文化局圖書館正原地重建，工地周邊圍圍籬，輪椅族反映無障礙坡道被圍住，讓輪椅族必須往繞往馬路上通行。（王志偉攝）

花蓮文化局圖書館店重建，工期至少3年，現場架起圍籬。（王志偉攝）

花蓮縣文化局圖書館封閉原地重建，至少要3年，施工期間移往附近演藝廳地下室設臨時圖書館，園區周邊架起圍籬施工，不過有輪椅族發現，不僅圍籬阻礙無障礙坡道，來到臨時圖書館通道狹小逃生動線差等問題，電梯還設密碼，對輪椅族、身障者不友善，縣議員楊華美今天現勘，要求文化局改善。

從事教職的高老師是位輪椅族，她向楊華美反映，近期文化園區內的工程包含圖書館原址重建以及演藝廳臨時停圖書館，園區因施工導致無障礙環境受到阻隔，頗讓人失望與憤怒。

原本在園區內的無障礙坡道，因為舊圖書館的拆遷被施工圍籬阻隔，無障礙道路也因此無法通行，逼得輪椅族被迫從外圍的文苑路方向進入園區，讓輪椅族在大馬路上與車相會，險象環生。

輪椅族好不容易進入園區，想要到演藝廳地下室的臨時圖書館，輪椅族只能從一樓大廳搭乘電梯進入圖書館，但因為安全考量，文化局在電梯裡面加設密碼鎖，使用者必須透過服務人員才能使用電梯。

此外，臨時圖書館並未設置無障礙廁所，身障者必須搭乘電梯回到一樓才能使用廁所，每次有生理需求都必須告知服務人員，一來是增加服務人員工作量，二來對身障者沒有保障隱私。另因館藏書籍的空間有密集的陳架、供民眾閱讀的桌椅、取書用的矮凳等，萬一發生事故，輪椅族基本上無法從這個空間逃生。

楊華美表示，身障者也應該跟其他人一樣享有平等的權益，文化園區施工至少3、4年，這段時間該如何克服無障礙空間設施，她也希望其他公部門在施工時都應有更細致的思考，規畫妥善的無障礙環境。

她說，許多身心障礙者出門前會先上網了解目的地周邊無障礙設施，建議若是重視人本交通的友善城市，公共工程施工前都能規劃好無障礙動線，並公告在官方網站上，提供身障者／輪椅族作為行前資訊。

文化局長吳勁毅說，文化局園區原本全區都是無障礙環境，但未發現因重建施工造成鐵皮阻擋無障礙坡道，會立刻改善；目前圖書館為臨時性質，電梯是原本演藝堂內部工作梯，有安全考量才無法全面開放，輪椅族若有需要可告知服務台人員協助，若身障朋友有特殊需求也會做個案考量。