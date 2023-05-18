桃園市觀音區除工業區開發外，近年也著重高經濟作物與發展農場休閒農業，觀音區農會配合行政院農委會2023年幸褔農村推動計畫，與在地小學、青農合作，前進校園推廣食農教育，不僅認識當地農特產，也瞭解從產地到餐桌的流程，學習食材得來不易需珍惜的觀念，參與學童反應也十分熱烈。

桃園市觀音區農會前進校園推廣食農教育，介紹蜜蜂生態與產業。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

觀音區農會自2019年起與富林國小合作推廣食農教育，帶領學童認識家鄉的農業，今年新增前進樹林國小，每堂課程採小班制，約15至20名學童參與。觀音農會指導員宋慶龍表示，透過延續性課程，讓小朋友瞭解農會不僅是輔導在地農友，也積極配合政府政策推廣食農教育，讓學童、家長對農特產有更深認識，鼓勵民眾多食用在地農產，減少碳足跡。

桃園市觀音區農會前進校園推廣食農教育，帶領學童成為「養菇小達人」。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

今年觀音區農會在富林國小辦理「養菇小達人」課程，內容包括認識有機與友善農業、認識常見食用菇與辨別不可食用菇類、台灣養菇歷史及栽培方法，以及小小菇農栽種體驗DIY等；在樹林國小則辦理「養蜂小達人」課程，除介紹台灣養蜂產業、蜜蜂產生蜂蜜的過程及營養成分、辨識真假蜜外，還帶領學童製作蜂蠟護唇膏，讓大家有機會親身接觸蜜蜂，瞭解蜜蜂生態。

桃園市觀音區農會前進校園推廣食農教育，製作蜂蠟護唇膏。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區農會推廣食農教育向下扎根，帶領學童到當地農家協助收成。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

宋慶龍說，學童無論在課程進行或是學習單反應都相當熱烈，大讚獲益良多，除了在校內以生動活潑方式教學外，也會帶學童到在地農家協助收成、參訪養蜂場，透過實作瞭解「食物得來不易」需珍惜的觀念。

桃園市觀音區農會前進校園推廣食農教育，介紹蜜蜂生態。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區農會前進校園推廣食農教育，製作蜂蠟護唇膏。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

宋慶龍提到，推廣食農教育同時，因應近年極端氣候、環境汙染影響，也將聯合國SDGs永續發展目標融入課程，推廣綠色經濟，將永續觀念向下扎根，6月底更將帶領樹林國小學生前往觀音草漯沙丘淨攤，將「邁向永續從你我做起」觀念深植學童心中。