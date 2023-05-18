柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團睽違8年訪台，和小提琴家曾宇謙同台演奏經典的韋瓦第《四季》，今天特地到台中葫蘆墩文化中心舉行教育專場演出，來自大台中地區的中學、小學生，在主持人林柏杰的帶領下，現場近800名學子一同聆賞音樂，度過美好的下午。
席間有不少學子是首次聽音樂會，有學子發問，演奏時有很多快速段落，音樂家們是如何練習？柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團的小提琴成員雷馬．奧洛夫斯基（Raimar Orlovsky）表示，演奏時的快、慢、大聲、小聲或極小聲，都是透過許多練習而來，「弦樂大多是從4、5歲開始學樂器，管樂因為需要肺活量，大多是9、10歲開始學，等到練習到一定的程度時，就要尋覓符合自己需求的樂器，這樣才能一起進步。」
也有小朋友好奇為什麼韋瓦第會創作《四季》？中提琴成員沃爾特．屈斯納（Walter Kussner）則是幽默回應：「因為他對音樂很有天分，所以創作了這首作品。」
此外，也有學子十分好奇，在台上的音樂家，演奏時腦袋裡到底都在想什麼呢？曾宇謙也幽默表示：「我們在想著，盡量不要拉錯下一個音。」
台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「音樂家們的創意，讓《四季》每一次的演奏都獨一無二，每次聆聽演奏，都可以發現他們又新增了那些巧思，很驚喜。」演出結束後的另一個驚喜，是小朋友特別帶了自己畫的畫送給許峻郎，也對聆聽音樂會表達感謝。
柏林愛樂巴洛克合奏團本趟來台，除了在台三場演出，還有一場教育演出，兩場曾宇謙音樂種子計畫，陸續在台北、新竹、台中、台南、高雄舉辦。
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