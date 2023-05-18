演出結束後，還有小朋友特別帶了自己畫的畫送給台積電文教基金會執行長許峻郎，也對聆賞音樂會表達感謝。（李欣恬攝）

柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團睽違8年訪台，和小提琴家曾宇謙同台演奏經典的韋瓦第《四季》，今天特地到台中葫蘆墩文化中心舉行教育專場演出，來自大台中地區的中學、小學生，在主持人林柏杰的帶領下，現場近800名學子一同聆賞音樂，度過美好的下午。

席間有不少學子是首次聽音樂會，有學子發問，演奏時有很多快速段落，音樂家們是如何練習？柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團的小提琴成員雷馬．奧洛夫斯基（Raimar Orlovsky）表示，演奏時的快、慢、大聲、小聲或極小聲，都是透過許多練習而來，「弦樂大多是從4、5歲開始學樂器，管樂因為需要肺活量，大多是9、10歲開始學，等到練習到一定的程度時，就要尋覓符合自己需求的樂器，這樣才能一起進步。」

也有小朋友好奇為什麼韋瓦第會創作《四季》？中提琴成員沃爾特．屈斯納（Walter Kussner）則是幽默回應：「因為他對音樂很有天分，所以創作了這首作品。」

此外，也有學子十分好奇，在台上的音樂家，演奏時腦袋裡到底都在想什麼呢？曾宇謙也幽默表示：「我們在想著，盡量不要拉錯下一個音。」

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「音樂家們的創意，讓《四季》每一次的演奏都獨一無二，每次聆聽演奏，都可以發現他們又新增了那些巧思，很驚喜。」演出結束後的另一個驚喜，是小朋友特別帶了自己畫的畫送給許峻郎，也對聆聽音樂會表達感謝。

柏林愛樂巴洛克合奏團本趟來台，除了在台三場演出，還有一場教育演出，兩場曾宇謙音樂種子計畫，陸續在台北、新竹、台中、台南、高雄舉辦。