施工後擴大機車待轉區及新增行穿線。（板橋區公所提供）

新北市板橋陽明地下道拆除工程已於5月17日完工，正式功成身退，在拆除四處地下道出入口後，讓文化路一段與陽明街路口豁然開朗，同時透過平面道路及行穿線的調整改善無障礙通行環境，提升了整體都市景觀。

板橋區長陳奇正表示，配合市府積極推動城市減法工程，貫徹「以人為本」的交通規畫理念，除封閉地下道外，藉由交通局對周邊路口整體規劃，於本次工程一併辦理調整改善，同時擴大了文化路一段待轉陽明街之機車待轉車區，改善長期待轉空間不足問題，另將文化路上原既有折角的行穿線拉直並退縮，藉由平面行人動線調整加強行人穿越安全性，以提供用路人更優質的人行車行環境。

板橋區公所表示，陽明地下道位於板橋區文化路一段與陽明街口，已有42年歷史，基於用路人習慣與推動友善人本環境，在市府養護工程處全額補助下，於112年4月中拆除四處出入口，並補強下方結構，較預定施工期程提早兩星期完工，且增設一組行穿線方便兩側行人通行，使整個市容景觀獲得大幅改善，籲請市民多加利用。